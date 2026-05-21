Nel Lazio 104 minori scomparsi non ancora ritrovati | la maggior parte sono maschi e stranieri

Nel Lazio, tra il 2021 e il 2025, sono stati segnalati 423 minori scomparsi, di cui 104 non sono stati ancora ritrovati e 14 sono deceduti. Dati forniti dal cruscotto del commissario straordinario indicano che la maggior parte dei minori scomparsi sono di sesso maschile e di nazionalità straniera. La maggior parte delle segnalazioni riguarda giovani di età inferiore ai 15 anni. La situazione rimane in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Dal 2021 al 2025 nel Lazio sono scomparsi 423 minori, di cui 104 non ancora trovati e 14 deceduti. I dati del cruscotto del commissario straordinario: la maggior parte sono maschi e stranieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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