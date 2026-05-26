La Polizia di Stato ha avviato una campagna di prevenzione nelle scuole di Taranto rivolta alla scomparsa di minori. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e insegnanti sui segnali di disagio e sulle misure di sicurezza. La iniziativa si concentra sull’importanza dell’ascolto e del riconoscimento tempestivo di eventuali segnali di allarme, con l’intento di intervenire prima che si verificano situazioni di rischio. L’attività coinvolge principalmente ambienti scolastici e mira a rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni scolastiche.

Tarantini Time Quotidiano La prevenzione parte dall’ascolto, dalla scuola e dalla capacità di riconoscere i segnali di disagio. In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nelle attività di contrasto al fenomeno delle scomparse minorili attraverso campagne di sensibilizzazione, attività investigative e iniziative rivolte a famiglie e studenti. La tutela dei minori resta una delle priorità della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nelle attività di prevenzione e nel coordinamento delle ricerche in collaborazione con autorità giudiziaria, enti territoriali e associazioni che operano nel settore della protezione dell’infanzia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minori scomparsi, la Polizia di Stato rilancia la prevenzione nelle scuole di Taranto

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Bambini scomparsi: fondamentali le prime due ore di ricerche.

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