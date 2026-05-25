Minori scomparsi la polizia rilancia la prevenzione | punto informativo al centro commerciale Città dei Templi
Il 25 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi, la polizia ha allestito un punto informativo presso il centro commerciale Città dei Templi. L’obiettivo è sensibilizzare sul fenomeno che interessa molte famiglie e promuovere le misure di prevenzione. La presenza delle forze dell’ordine si inserisce in un’azione di supporto e informazione rivolta al pubblico. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali operazioni in corso o a dati specifici sui casi.
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi, il 25 maggio, la polizia rinnova l’impegno nelle attività di prevenzione e contrasto a un fenomeno che continua a coinvolgere migliaia di famiglie. Nel pomeriggio sarà allestito uno spazio per sensibilizzare cittadini, genitori e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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