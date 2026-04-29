I predoni dei cefali finiscono nella rete

I carabinieri forestali hanno sequestrato una quantità di pesce pescato illegalmente, concentrandosi sui cefali, e hanno consegnato il bottino a un’associazione del terzo settore. Le operazioni sono avvenute durante controlli mirati nelle zone di pesca. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono state elevate sanzioni amministrative. Il pesce sequestrato sarà successivamente destinato a scopi benefici.

I carabinieri forestali sequestrano fauna ittica abusivamente pescata e la donano ad un’associazione del terzo settore. E’ quanto accaduto dopo un controllo che è stato eseguito qualche giorno fa dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio nel tratto comacchiese del canale navigabile ’Migliarino-Porto Garibaldi’. Una pattuglia della specialità forestale dell’Arma, nello svolgimento di un ordinario servizio di vigilanza ambientale, aveva deciso di sottoporre a verifica il prodotto di una battuta di pesca, nei pressi un pontone collocato sul canale per l’occasione. Qui, infatti, venivano notate due persone impegnate a trasbordare il pescato da un’imbarcazione e la presenza di strumenti per la pesca professionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I predoni dei cefali finiscono nella rete Notizie correlate In fuga sull'auto rubata, i malviventi finiscono nella rete dei carabinieriRocambolesco inseguimento notturno sulla Marecchiese, nella notte tra mercoledì e giovedì, coi carabinieri che hanno intercettato un fuoristrada... Pompieri nel mirino dei predoni: "Sì, quegli attrezzi erano nostri. Tra le mani dei ladri a Treviso""I ladri li hanno abbandonati, sono stati recuperati dai carabinieri che ci hanno chiamato.