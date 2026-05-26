Minimaratona Pedibus tra cartelloni e striscioni | le scuole premiate

Nella mattinata del 25 maggio, sono state premiate le classi e le scuole vincitrici dei concorsi di disegno legati alla minimaratona Pedibus. I partecipanti avevano realizzato cartelloni e striscioni ispirati allo slogan “Liberi di muoverci… spazio per tutti!”, in vista dell’edizione 2026. Le creazioni artistiche sono state esposte tra cartelloni e striscioni lungo il percorso della manifestazione.

Sono state premiate nella mattinata del 25 maggio, le classi e le scuole vincitrici dei concorsi di disegno per i cartelloni e gli striscioni realizzati in occasione della minimaratona Pedibus, che per il 2026 poneva come tema di ispirazione lo slogan “Liberi di muoverci. spazio per tutti!”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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