Pedibus e Bicibus a ritmo di jazz due appuntamenti speciali per le scuole cittadine

Nel 2026, le scuole di Piacenza hanno partecipato a due iniziative chiamate Pedibus e Bicibus, che hanno combinato camminate e pedalate con musica jazz. Questi percorsi sono stati resi possibili grazie a una collaborazione tra l’ente che si occupa dell’ambiente, un centro di educazione ambientale comunale, e due organizzazioni dedicate alla musica jazz. Musicisti e competenze sono stati coinvolti per arricchire le attività durante i percorsi.

Anche nel 2026 il Pedibus e il Bicibus delle scuole piacentine hanno camminato – e pedalato – sulle note del jazz, grazie alla collaborazione tra Infoambiente – Ceas comunale, Piacenza Jazz Club e Piacenza Jazz Fest, che hanno messo a disposizione musicisti e competenze per animare i percorsi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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