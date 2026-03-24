Minimaratona pedibus iscrizioni entro il 15 aprile

La Minimaratona Pedibus si svolgerà domenica 10 maggio durante la 29esima edizione della Placentia Half Marathon. L’evento è rivolto a ragazzi, scuole e famiglie ed è stato organizzato dal comitato della mezza maratona in collaborazione con il Comune di Piacenza, tramite il Ceas. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 aprile.

Tutte le scuole primarie e dell’infanzia statali e paritarie di Piacenza e provincia sono invitate a partecipare alla manifestazione, coinvolgendo e facendosi rappresentare da insegnanti, alunni e famiglie intere A differenza delle scorse edizioni, a essere premiati non saranno i singoli bambini e bambine autori dei disegni sui propri pettorali, ma le classi che vorranno preparare un cartello (100x70 cm) sul tema: “Liberi di muoverci. spazio per tutti!”. Ogni cartello dovrà riportare il nome della classe e della scuola che lo ha realizzato. Le classi che vorranno partecipare al concorso artistico, all’arrivo dovranno recarsi nella postazione allestita presso l’Arena Daturi per consegnare i disegni in gara. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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