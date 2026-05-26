Minaccia un carabiniere durante la perquisizione antidroga | Ti apro il cranio A processo padre di famiglia

Durante una perquisizione antidroga all’alba, un uomo ha minacciato un carabiniere dicendo: “Ti apro il cranio”. Il padre di famiglia è stato portato in tribunale con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’intervento, una bambina di sette anni con epilessia è stata lasciata senza bagno. La perquisizione ha coinvolto anche altri membri della famiglia, mentre si sono verificati momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i presenti.

ANCONA – Un blitz all’alba per cercare droga. Una figlia di 7 anni con l’epilessia a cui viene negato il bagno. E una reazione che è finita in tribunale: “Prima che mi metti le manette ti apro il cranio”. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale un 38enne palermitano residente a Cupramontana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Video CC: Operazione antidroga della Compagnia Carabinieri di Milazzo

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