Carabiniere ferito durante il blitz antidroga | madre lo colpisce per difendere il figlio

A Bologna, in zona Borgo Panigale, un intervento delle forze dell’ordine in un appartamento si è concluso con un agente ferito. Durante l’operazione, una donna ha colpito un carabiniere nel tentativo di proteggere il figlio. La scena si è svolta davanti alle forze dell’ordine, che hanno portato avanti le operazioni di controllo. La donna è stata fermata e il carabiniere ferito è stato soccorso.

Momenti di tensione a Bologna, in zona Borgo Panigale, dove un carabiniere è rimasto ferito durante un intervento in un appartamento. Il militare era impegnato in un controllo legato a sospetti di spaccio quando è stato colpito da un gesto violento da parte della madre del sospettato.La dinamica.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Si finge carabiniere per truffare un'anziana, lo arresta il figlio carabiniere veroSi è finto maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana signora, facendole credere che il figlio avesse rapinato una gioielleria e fosse... Operazione antidroga a Bologna: cinque persone fermate in flagranza durante blitz della poliziaNella notte tra sabato e domenica, la polizia di Bologna ha portato a termine un'operazione antidroga che ha portato al fermo in flagrante di cinque... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elia Del Grande fermato vicino casa, ferito un carabiniere nella cattura; Carabiniere ferito durante la cattura: finisce la fuga dell'assassino della strage dei fornai; Elia Del Grande fermato vicino Varese. Un carabiniere ferito lievemente - Radio Studio90 Italia; BOLOGNA: Perquisizione in casa, Carabiniere ferito dalla mamma di uno spacciatore. Rintracciato nel Varesotto il fuggitivo Elia Del Grande. Durante la cattura ferito un carabiniereVARESE (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi (VA) Elia Del Grande, che si era allontanato nel giorno di ... ilnordestquotidiano.it Elia Del Grande fermato vicino casa, ferito un carabiniere nella catturaÈ durata quattro giorni la fuga di Elia Del Grande. ansa.it Ancona, carabiniere ferito nella casa di un ladro (che si opponeva all'arresto): invalidità negata ma vince il ricorso - facebook.com facebook Elia Del Grande fermato vicino Varese. Un carabiniere ferito lievemente A bordo di un’auto ha cercato di forzare il blocco dei militari x.com