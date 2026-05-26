Minaccia e aggredisce carabiniere | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cesenatico per aver opposto resistenza e aggredito un ufficiale durante un intervento. È accusato di aver minacciato e colpito un pubblico ufficiale, oltre a rifiutare di fornire le proprie generalità. L’arresto è avvenuto alcuni giorni fa, dopo che il 31enne ha opposto resistenza durante un controllo.

Pochi giorni fa i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, hanno arrestato un 31enne marocchino, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che ha riferito la presenza di un uomo, in sella alla propria bicicletta in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool che, dopo essere caduto a terra non riusciva ad alzarsi. I militari, giunti sul posto, hanno subito individuato e soccorso l’uomo che ha aggredito i militari con calci e pugni per cercare di impedire la sua identificazione, tentando anche di fuggire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026

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