Roma | si finge carabiniere e inscena un incidente per estorcere soldi arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni, di origini campane, è stato arrestato a Roma da un agente della polizia di Stato libero dal servizio. Il 31enne aveva tentato di intimidire un anziano, fingendosi un carabiniere e inscenando un incidente, con l’obiettivo di estorcere denaro. L’arresto è stato effettuato sul posto dall’agente, che ha individuato e fermato l’uomo.

Aveva tentato di intimorire un anziano qualificandosi falsamente come carabiniere il 31enne di origini campane arrestato da un agente della polizia di Stato libero dal servizio. L’uomo, a bordo di uno scooter, ha affiancato l’auto guidata da un 80enne, sostenendo di aver riportato danni alla carrozzeria a causa di una manovra dell’anziano, inducendolo così ad accostare. La simulazione di un danno e la richiesta di denaro. Una volta fermati, si è presentato come appartenente all’Arma, accusando il conducente di averlo stretto in curva, provocando graffi al parafango. Ha quindi simulato una telefonata a un carrozziere per una prima stima del danno, riferendo al termine che la riparazione sarebbe costata circa 2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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