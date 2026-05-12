Sferra un pugno in faccia al carabiniere durante un controllo | arrestato 31enne

Durante un normale controllo stradale, un automobilista ha reagito in modo violento colpendo un carabiniere con un pugno al volto. L’uomo, 31 anni, è stato subito arrestato dopo aver aggredito il militare. L’episodio è avvenuto in un comune della provincia e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il conducente e lo hanno portato in caserma. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito.

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MIGGIANO – Scatta l’alt da parte dei carabinieri: anziché sottoporsi al controllo, un automobilista dà di matto e colpisce un militare con un pugno in pieno volto. È finita con l’arresto di un 31enne la verifica stradale eseguita nella mattinata di ieri, a Miggiano: in manette Elia Rizzo.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sferra un pugno in faccia alla ex moglie, 34enne violento arrestatoLa polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, colombiano che ha aggredito l’ex moglie, colpendola con un pugno in faccia. Minaccia di darsi fuoco nel giardino dell'ex, poi sferra un pugno a un carabiniereUn uomo nel giardino dell’abitazione della ex compagna, un contenitore con liquido infiammabile in mano e un accendino pronto. Argomenti più discussi: Urla, schiamazzi, poi il pugno e la situazione precipita: il video della rissa sulle rive; Dà in escandescenze in pronto soccorso, poi aggredisce anche i carabinieri; Dragon Ball: Ep. 57 - Mr Satan è ko! Video; L’omicidio di Bakari Sako è stata una caccia allo straniero, baby gang di Taranto ha ucciso a caso. 15 aprile 2026, Iran - USA DELL’IRAN PUBBLICA UN CORTO AI CON LO SCONTRO TRA GESÙ E TRUMP L'Ambasciata iraniana in #Tagikistan ha pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui Gesù Cristo sferra un pugno in faccia a Trum x.com E se invece di uno scambio di combattimenti tra Yuki e Yuta avessimo uno scambio tra Yuki e Hakari? Come si svolgerebbero questi combattimenti? (Tengen+Hakari+Choso contro Kenjaku | Panda+Yuki contro Kashimo) reddit Urla, schiamazzi, poi il pugno e la situazione precipita: il video della rissa sulle riveIl video in cui si vede l'inizio di una rissa, avvenuta all'angolo tra via degli Argento e via del Lazzaretto vecchio ... triesteprima.it