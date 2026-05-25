Una studentessa ha minacciato di gettarsi dalla finestra durante l’orario scolastico in un istituto di Bergamo. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a bloccarla, portandola in salvo. La giovane sta bene e non ha riportato ferite. L’intervento è avvenuto al First Campus di via Sant’Antonino nella mattina di lunedì 25 maggio. Il personale militare ha riferito che in quel momento ha trovato nella ragazza un senso di protezione, come se avesse trovato dei punti di riferimento.

IL RACCONTO. L’intervento dei militari dell’Arma al First Campus di via Sant’Antonino, nella mattinata di lunedì 25 maggio: la giovane sta bene. Il brigadiere Fabio Licandro della sezione Radiomobile: «Era seduta sul ballatoio al secondo piano. L’ho chiamata per nome, avvicinandomi gradualmente, lei si è fidata e mi ha abbracciato forte». «In un mondo di prestazioni, dove i giovani mostrano un’apparente forza nascondendo molte fragilità, questa ragazza ha avuto il coraggio di chiamarci e in noi ha trovato dei papà». Non nascondono l’emozione, e la soddisfazione per l’intervento riuscito, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo che,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Minaccia di gettarsi dalla finestra a scuola a Bergamo, salvata dai carabinieri: «In noi ha trovato dei papà» - Foto e video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Olbia, minaccia di gettarsi nel vuoto: donna salvata dai carabinieriA Olbia, i carabinieri sono intervenuti in un edificio per fermare una donna che stava minacciando di gettarsi nel vuoto.

Cerca di gettarsi dal balcone: salvata dai CarabinieriUna giovane donna si è aggrappata alla ringhiera di un balcone ai piani alti, cercando di gettarsi nel vuoto.

Temi più discussi: Olbia, minaccia di gettarsi nel vuoto: donna salvata dai carabinieri; Olbia, donna minaccia di gettarsi dal sesto piano: salvata dai carabinieri - VIDEO; Donna minaccia di gettarsi dal sesto piano a Olbia, la salva un carabiniere: Cercava ascolto e conforto; Minaccia di gettarsi dal sesto piano, i carabinieri la salvano.

Minaccia di gettarsi dalla finestra a scuola a Bergamo, salvata dai carabinieri: In noi ha trovato dei papà - Foto x.com

Minaccia di gettarsi dalla finestra a scuola a Bergamo, salvata dai carabinieri: In noi ha trovato dei papà - Foto e videoL’intervento dei militari dell’Arma al First Campus di via Sant’Antonino, nella mattinata di lunedì 25 maggio: la giovane sta bene. Il brigadiere Fabio Licandro della sezione Radiomobile: Era seduta ... ecodibergamo.it

(Dark trope) Una situazione che dovrebbe essere comica diventa piuttosto densa e terrorizzante reddit

Donna minaccia di gettarsi dal sesto piano a Olbia, la salva un carabiniere: Cercava ascolto e confortoL'appuntato scelto dei carabinieri, Mauro Casula, ha salvato una donna che minacciava di togliersi la vita a Olbia ... fanpage.it