Sonorità visive | il genio di Miles Davis celebrato a Villa Cattaneo

A Villa Cattaneo a Pordenone si apre una mostra dedicata a Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz. L’esposizione, visitabile dall’8 maggio al 12 luglio, celebra il centenario della nascita del musicista in vista del 2026. L’evento presenta una selezione di immagini e materiali visivi che richiamano la carriera e il talento di Davis, offrendo un’occasione per conoscere da vicino il suo mondo.

Villa Cattaneo a Pordenone ospita la mostra dedicata al grande musicista Miles Davis, dall’ 8 maggio al 12 luglio, in onore del suo centenario per l’anno 2026. Trombettista e compositore più influente del Novecento, ha plasmato e caratterizzato un intero periodo, non solo per le sue doti tecniche ma per la lungimiranza di guardare oltre, al futuro e di prevedere in quale direzione il suono si sarebbe evoluto. Nella storia della musica ci sono stati molti compositori e musicisti che hanno coltivato un genere specifico, Davis è stato invece un instancabile sperimentatore che ha creato ed attraversato generi diversi. Genio del Jazz moderno dopo gli anni del bebop a fine anni ‘40 introduce melodie rilassate eleganti e cerebrali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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