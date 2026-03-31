Malpensa arrestata con 17 kg di marijuana | sequestrati oltre 200mila euro

A Malpensa, durante un controllo doganale, è stata arrestata una donna statunitense che trasportava 17 chilogrammi di marijuana. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche più di 200 mila euro in contanti. L’arresto è avvenuto all’interno dell’aeroporto internazionale, dove sono stati individuati e fermati i suoi bagagli. La donna è stata condotta in custodia e si trova ora a disposizione delle autorità.

Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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