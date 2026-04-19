Prima Porta scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro video

A Prima Porta, in via Cabiate, è stato rinvenuto un deposito di droga nascosto all’interno di un’abitazione privata. Durante un intervento delle forze dell’ordine sono stati sequestrati più di 480 chili di sostanze stupefacenti, con un valore stimato di circa 2,5 milioni di euro. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione.

Un deposito di droga da quasi 2 milioni e mezzo di euro nascosto in un’abitazione privata. È quanto scoperto in via Cabiate, zona Prima Porta, dove un blitz ha portato al sequestro di oltre 480 chili di sostanze stupefacenti e all'arresto di tre persone.Il controllo in stradaL'indagine è scattata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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