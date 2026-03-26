A Vernio, nel territorio di Prato, è stato scoperto un deposito contenente cinque pistole, munizioni e 30 mila euro in contanti. Le forze dell'ordine hanno identificato e sequestrato le armi e il denaro durante un'operazione di controllo. L'intervento si inserisce in un’azione più ampia contro attività illegali nella zona. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o fermata in relazione all'episodio.

Prato, 26 marzo 2026 – Un altro colpo alla criminalità sul territorio pratese. Dopo il sequestro tre giorni fa di un laboratorio clandestino per la produzione di armi, legato ad esponenti della criminalità cinese, gli investigatori della squadra mobile di Prato hanno individuato un nuovo deposito di armi, munizioni e droga in un immobile a Vernio, in località Sant’Ippolito. L’abitazione era nella disponibilità di un albanese pluripregiudicato di 43 anni, irregolare in Italia e già sottoposto agli arresti domiciliari, e di una donna rumena di 42 anni. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate cinque armi comuni da sparo pronte all’uso:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, scoperto deposito di armi e droga a Vernio. Sequestrate cinque pistole, munizioni e 30mila euro in contanti

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