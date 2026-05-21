Il 21 maggio 2026 segna i settant’anni di pubblicazione del quotidiano locale, celebrati con un evento speciale che ripercorre le tappe della propria storia. La manifestazione include l’intervento di Malika Ayane, che ha interpretato “La prima cosa bella” accompagnata dal pianoforte, e ha visto anche la previsione di Amalia Ercoli-Finzi sulla missione lunare prevista per il 2030. La cerimonia si è svolta nelle sale della redazione, con la partecipazione di giornalisti e ospiti.

Milano, 21 maggio 2026 – “La prima cosa bella”: il viaggio nel tempo, Giorno dopo Giorno, comincia dalle prime pagine del nostro quotidiano e dalla voce di Malika Ayane, accompagnata dal pianoforte. Ci sono settant’anni di pagine da sfogliare, con lo sguardo al futuro dell’editoria e pure alle stelle. “Quale evento poter raccontare in vista di questo compleanno? – si è chiesta la direttrice di Qn-Il Giorno, Agnese Pini –. Lo sbarco sulla Luna”. La signora delle comete, Amalia Ercoli-Finzi. DAVIDE CANELLA E così, nella cornice di Palazzo Bovara, si ricomincia da qui, leggendo gli articoli pubblicati sul Giorno da Margherita Hack e Marco Nozza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La prima cosa bella” dei 70 anni del Giorno. La voce di Malika Ayane e la previsione di Amalia Ercoli-Finzi: sulla luna nel 2030

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Emma canta La prima cosa bella e Malika Ayane | The Voice Kids Italy Blind Auditions

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