Caldo afa e picchi fino a 36 gradi | a Parma questa settimana arriva l' estate

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Parma questa settimana si sono raggiunti picchi di temperatura fino a 36 gradi, segnando l’arrivo anticipato dell’estate. Dopo un maggio caratterizzato da freddo e pioggia, il clima si è stabilizzato con giornate calde e afose. Le temperature elevate sono state registrate in diversi momenti, accompagnate da un’afa persistente. La situazione climatica ha confermato il trend degli ultimi giorni, con condizioni meteorologiche che si sono mantenute calde e soleggiate.

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L'estate sembrava essere arrivata con un mese di anticipo. Dopo una prima parte di maggio tra freddo e pioggia, il tempo da questa settimana consoliderà il trend degli ultimi giorni. Come? Secondo le previsioni di 3bmeteo, con caldo, afa, cieli in prevalenza poco nuvolosi (ma anche qualche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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