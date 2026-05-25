Caldo afa e picchi fino a 36 gradi | a Parma questa settimana arriva l' estate

Notizia in breve

A Parma questa settimana si sono raggiunti picchi di temperatura fino a 36 gradi, segnando l’arrivo anticipato dell’estate. Dopo un maggio caratterizzato da freddo e pioggia, il clima si è stabilizzato con giornate calde e afose. Le temperature elevate sono state registrate in diversi momenti, accompagnate da un’afa persistente. La situazione climatica ha confermato il trend degli ultimi giorni, con condizioni meteorologiche che si sono mantenute calde e soleggiate.