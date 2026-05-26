milano negativi i test ebola sui due cooperanti

A Milano, due persone che erano tornate dall’Uganda sono state sottoposte a test per l’ebola dopo aver mostrato sintomi sospetti. L’uomo ha 31 anni e la donna 33. I test effettuati sono risultati negativi. La notizia ha calmato l’allarme che si era diffuso nelle ultime ore, quando si era temuto un possibile caso di virus. I pazienti sono stati comunque monitorati dalle autorità sanitarie.

A Milano, fino a qualche ora fa, suonava minaccioso l’allarme ebola. Due cooperanti, di ritorno dall’Uganda, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, mostravano in effetti sintomi simili al virus che sta mietendo vittime nel Congo e in alcune Regioni del Centro Africa. Milano, i due cooperanti negativi anche alla malaria. I due cooperanti ricoverati all’ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile risultano negativi sia all’ebola che alla malaria. L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ha affermato che l’ipotesi è che abbiano “ un’infezione di origine batterica a carico dell’apparato gastroenterico”. Il ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola per la donna e l’uomo che rientravano dall’Uganda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Ebola, negativi i test sui due cooperanti ricoverati a Milano

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