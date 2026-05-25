Due cooperanti italiani ricoverati all’ospedale Sacco di Milano dopo il rientro dall’Uganda sono risultati negativi al test per il virus Ebola. I due avevano presentato febbre e altri sintomi, ma gli esami clinici hanno escluso la presenza del virus. La loro condizione è stabile, e sono stati sottoposti a ulteriori controlli. La notizia è stata comunicata dall’ospedale, che ha confermato che i risultati dei test sono negativi.

I due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi, sono risultati negativi al test per il virus Ebola. Lo ha comunicato il ministero della Salute. Il caso dei due cooperanti rientrati dall'Uganda I due connazionali erano rientrati in Italia dall'Uganda con febbre, vomito e diarrea, facendo scattare immediatamente il protocollo del ministero della Salute sull'Ebola. Si tratta di un uomo di 31 anni residente a Bulgarograsso (Como), con febbre, nausea e vomito, e di una donna di 33 anni residente a Lurate Caccivio (Como), che aveva manifestato febbre alta, brividi, cefalea, nausea, vomito e stato confusionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano, i due cooperanti rientrati dall'Uganda negativi al test Ebola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ebola, esami su cooperanti rientrati da Uganda, Bertolaso: forse malaria

Notizie e thread social correlati

Ebola, negativi al test i due cooperanti ricoverati a Milano: hanno lo Shigella | Erano rientrati dall'Uganda con febbreDue cooperanti ricoverati a Milano con febbre, rientrati dall'Uganda, sono risultati negativi al test per Ebola.

Ebola, negativi al test i due ricoverati a Milano: ipotesi batterio comune | Erano rientrati dall'Uganda con febbreDue persone ricoverate a Milano, una donna di 33 anni e un uomo di 31, sono risultate negative ai test per Ebola.

Temi più discussi: Milano, cosa fare nel weekend: ecco gli eventi da non perdere tra cultura, festival e sport; Cosa c’entra la scuola con la crisi demografica?; Ebola. Ministero Salute attiva la sorveglianza sui rientri dalla RDC e dall'Uganda. Obbligo di comunicazione per le Ong e i cooperanti; Milano, ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce: una è morta, l’altra è grave. Il pirata si è costituito.

Ebola, negativi al test i due pazienti con sintomi sospetti ricoverati al Sacco di Milano: i due cooperanti comaschi di ritorno dall'Uganda hanno contratto lo Shigella, un batterio comune x.com

Milano, i due cooperanti rientrati dall'Uganda negativi al test EbolaI due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi, sono risultati negativi al test per il ... gazzettadelsud.it

Ebola, negativi i test sui due cooperanti ricoverati a MilanoI due, provenienti da una zona tra Uganda e Congo, erano stati messi in isolamento precauzionale al Sacco insieme ai contatti stretti ... tg.la7.it