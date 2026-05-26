Milano inaugura l’estate ai Bagni Misteriosi | due giorni di festa e piscine riaperte dal 1 Giugno

A Milano, i Bagni Misteriosi riapriranno le piscine dal 1° giugno, segnando l'inizio della stagione estiva. Per due giorni, durante il weekend, si svolgerà un evento di festa con attività e intrattenimento. La riapertura della struttura è prevista per questa data, con l’inaugurazione dell’estate e l’apertura delle piscine. L’evento durerà tutto il weekend, offrendo un’opportunità di svago e relax ai visitatori.

Milano si prepara ad aprire la stagione estiva con il ritorno dei Bagni Misteriosi, tra le piscine che riapriranno dal 1° giugno e un weekend di festa pensato per salutare l’arrivo dell’estate. Saranno due giorni tra acqua, socialità e atmosfera all’aperto, in uno degli spazi più suggestivi della città, pronti a trasformarsi in un piccolo rito collettivo di inizio stagione. Milano: le piscine dei Bagni Misteriosi riaprono dal 1° giugno (con un weekend di festa). Da lunedì 1° giugno a domenica 30 agosto tornano operative le piscine dei Bagni Misteriosi, il complesso balneare di via Carlo Botta legato al Teatro Franco Parenti. Per accompagnare la riapertura, sabato 30 e domenica 31 maggio è prevista una festa speciale dedicata al florovivaismo e all’artigianato d’eccellenza, con 52 stand tra fiori, piante, oggetti e creazioni artigianali. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Les Alpes du Sud : villages perchés et routes vertigineuses | Trésors du Patrimoine

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