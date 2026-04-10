A Milano arrivano i suoni e le voci della Valtellina | Mountain Echoes approda ai Bagni Misteriosi per la Design Week

Durante la Design Week a Milano, i Bagni Misteriosi ospitano l'installazione Mountain Echoes, che porta le voci e i suoni della Valtellina. L’opera, creata dall’artista Yuval Avital, ha già coinvolto comunità alpine e attirato l’attenzione dei media nazionali per il suo approccio antropologico. La mostra presenta sculture sonore che riproducono i suoni e le voci di una regione montuosa, portandoli nel contesto urbano della città.

Milano, 10 aprile 2026 – Dopo aver mobilitato intere comunità alpine e catturato l'attenzione della stampa nazionale per l'inedito approccio antropologico, Mountain Echoes di Yuval Avital - Le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore arriva nel cuore di Milano. Le tre "Montagne Umane" approdano in città dal 13 al 26 aprile. Quest’opera corale è stata protagonista - nel periodo olimpico e paralimpico - di un allestimento diffuso in Valtellina a Sondrio, Bormio e Tirano. Ora le tre grandi sculture sonore antropomorfe dell'artista multidisciplinare Yuval Avital si ricongiungono per la prima volta in un’unica sede: i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, accompagnate dalla Mostra multimediale: Mountain Echoes in Valtellina: lo sguardo dell’Artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano arrivano i suoni e le voci della Valtellina: Mountain Echoes approda ai Bagni Misteriosi per la Design Week ’Mountain Echoes’. I suoni della Valtellina diventano scultureTra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è ’Mountain Echoes’ – le voci e i... Milano Design Week: l’AI trasforma l’arte in ascolto digitaleLa Milano Design Week del 2026 trasforma l’arte in un ponte verso il futuro digitale attraverso installazioni come Chiedi alla Luna. Le Montagne Umane di Yuval Avital a MilanoTre grandi sculture sonore di Yuval Avital diffondono le voci e i suoni raccolti in 25 luoghi della Valtellina con 476 registrazioni audio, coinvolgendo oltre 500 persone del territorio. Ai Bagni Mist ... mi-lorenteggio.com ’Mountain Echoes’. I suoni della Valtellina diventano scultureTra i progetti culturali più significativi connessi con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è ’Mountain Echoes’ – le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore – con il ... quotidiano.net