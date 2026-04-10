A Milano arrivano i suoni e le voci della Valtellina | Mountain Echoes approda ai Bagni Misteriosi per la Design Week

Da ilgiorno.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Design Week a Milano, i Bagni Misteriosi ospitano l'installazione Mountain Echoes, che porta le voci e i suoni della Valtellina. L’opera, creata dall’artista Yuval Avital, ha già coinvolto comunità alpine e attirato l’attenzione dei media nazionali per il suo approccio antropologico. La mostra presenta sculture sonore che riproducono i suoni e le voci di una regione montuosa, portandoli nel contesto urbano della città.

Milano, 10 aprile 2026 – Dopo aver mobilitato intere comunità alpine e catturato l'attenzione della stampa nazionale per l'inedito approccio antropologico, Mountain Echoes di Yuval Avital - Le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore arriva nel cuore di Milano. Le tre "Montagne Umane" approdano in città dal 13 al 26 aprile. Quest’opera corale è stata protagonista - nel periodo olimpico e paralimpico - di un allestimento diffuso in Valtellina a Sondrio, Bormio e Tirano. Ora le tre grandi sculture sonore antropomorfe dell'artista multidisciplinare Yuval Avital si ricongiungono per la prima volta in un’unica sede: i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, accompagnate dalla Mostra multimediale: Mountain Echoes in Valtellina: lo sguardo dell’Artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - A Milano arrivano i suoni e le voci della Valtellina: Mountain Echoes approda ai Bagni Misteriosi per la Design Week

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