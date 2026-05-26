A Milano, gli stipendi sono tra i più alti in Italia, ma le case risultano inaccessibili per molti. La città, nota per la sua efficienza economica, vede però una crescente difficoltà nel trovare alloggi a prezzi ragionevoli, specialmente nel centro. Mentre i redditi aumentano, i costi degli immobili non si abbassano, creando un divario tra la capacità di spesa e la disponibilità di abitazioni.

Milano affronta oggi un bivio decisivo tra la sua storica efficienza come metropoli europea e le crescenti barriere che separano il centro dai suoi abitanti. La città, caratterizzata da una piena occupazione e da una costante ricerca di personale, vive un paradosso economico dove i salari, pur superando la media nazionale, non garantiscono un potere d’acquisto sufficiente a coprire il costo della vita locale. Il paradosso dell’occupazione e la nuova segregazione urbana. Nonostante il mercato del lavoro milanese sia estremamente dinamico, si assiste a una discrepanza strutturale tra la disponibilità di impieghi e la capacità reale dei lavoratori di stabilirsi nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il paradosso del lavoro: stipendi alti ma case inaccessibili

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