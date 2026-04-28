Nel 2025, la retribuzione annua lorda media nel settore privato ha raggiunto circa 33.000 euro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il 60% dei lavoratori ritiene che gli stipendi siano ancora insufficienti, nonostante l'inflazione si attesti all’1,5%. Questa discrepanza tra crescita salariale e percezione di insoddisfazione caratterizza il quadro attuale del mercato del lavoro.

? Cosa sapere Nel 2025 la RAL media nel settore privato sale al 32.991 euro.. Il 60% dei lavoratori lamenta compensi insufficienti nonostante l'inflazione all'1,5%.. Sei lavoratori su dieci giudicano insoddisfacente l’attuale livello dei compensi nel settore privato, nonostante la retribuzione annua lorda media sia salita al 32.991 euro nel corso del 2025. Mentre i dati economici indicano un incremento del 3,6% rispetto all’anno precedente e una frenata dell’inflazione, ferma all’1,5%, il clima che si respira tra le scrivanie e nelle piccole realtà produttive è di profonda frustrazione. Il divario tra la crescita nominale degli stipendi e la percezione reale della capacità di spesa crea un corto circuito che colpisce duramente chi cerca di far quadrare i conti tra spese quotidiane e risparmi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stipendi in crescita, ma il malcontento sale: il paradosso del 2025

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