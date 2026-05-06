Stipendi fissi ma nessuna dichiarazione | la mappa del lavoro nero nelle case della provincia di Lucca
Le autorità hanno scoperto un importo superiore ai due milioni di euro di imponibile non dichiarato attraverso un’operazione delle forze di polizia finanziarie nella provincia di Lucca. La verifica si è concentrata sul settore dell’assistenza familiare, evidenziando la presenza di lavoratori con contratti a stipendio fisso ma senza alcuna comunicazione ufficiale. Ulteriori dettagli sull’indagine e sui soggetti coinvolti non sono stati ancora resi pubblici.
LUCCA – Un tesoretto nascosto che supera i due milioni di euro. È l’ammontare dell’imponibile sottratto alla tassazione emerso da una vasta operazione della Guardia di finanza di Lucca, mirata a setacciare la regolarità fiscale e contributiva nel settore dell’assistenza familiare. I controlli dei militari, nati da un’attenta analisi dei dati e supportati dalle informazioni fornite dall’ Inps attraverso un apposito protocollo di collaborazione istituzionale, hanno scoperchiato un sommerso rilevante. Fino a questo momento sono state individuate 44 posizioni irregolari tra collaboratrici domestiche e badanti, ma le verifiche sono tuttora in corso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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