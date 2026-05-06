Le autorità hanno scoperto un importo superiore ai due milioni di euro di imponibile non dichiarato attraverso un’operazione delle forze di polizia finanziarie nella provincia di Lucca. La verifica si è concentrata sul settore dell’assistenza familiare, evidenziando la presenza di lavoratori con contratti a stipendio fisso ma senza alcuna comunicazione ufficiale. Ulteriori dettagli sull’indagine e sui soggetti coinvolti non sono stati ancora resi pubblici.

LUCCA – Un tesoretto nascosto che supera i due milioni di euro. È l’ammontare dell’imponibile sottratto alla tassazione emerso da una vasta operazione della Guardia di finanza di Lucca, mirata a setacciare la regolarità fiscale e contributiva nel settore dell’assistenza familiare. I controlli dei militari, nati da un’attenta analisi dei dati e supportati dalle informazioni fornite dall’ Inps attraverso un apposito protocollo di collaborazione istituzionale, hanno scoperchiato un sommerso rilevante. Fino a questo momento sono state individuate 44 posizioni irregolari tra collaboratrici domestiche e badanti, ma le verifiche sono tuttora in corso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Stipendi fissi ma nessuna dichiarazione: la mappa del lavoro nero nelle case della provincia di Lucca

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