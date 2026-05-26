Milano | il Palazzo del Senato si apre con bar e coworking

Il Palazzo del Senato a Milano ha aperto le sue porte al pubblico con servizi di bar e spazi di coworking. Resta da chiarire come sarà gestito l’accesso ai documenti storici alla luce delle nuove strutture private e chi si occuperà concretamente della gestione della caffetteria e delle aree dedicate al lavoro condiviso. La trasformazione mira a integrare funzioni pubbliche e private all’interno dell’edificio storico.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai documenti storici con i nuovi servizi privati?. Chi gestirà concretamente la caffetteria e le aree di coworking interne?. Quanto è costato l'intervento per abbattere le barriere architettoniche del palazzo?. Perché questo modello di gestione mista diventerà uno standard nazionale?.? In Breve Investimento totale di 7 milioni tra fondi Pnrr e capitali privati.. Società Resh gestirà spazi con concessione da 1 milione di euro.. Restauro facciate via Senato e via San Primo con 1,55 milioni.. Ministero della Cultura stanzia 3 milioni per impianti e sale multimediali.. Il sindaco Giuseppe Sala e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli hanno inaugurato oggi a Milano i cortili riqualificati di Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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