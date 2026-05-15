Nel 2024, a Milano, Jacques Marie Mage ha inaugurato Geronimo Bar, un locale clandestino situato nel Quadrilatero. L’apertura coincide con i dieci anni di attività del brand, che ha scelto questa città per festeggiare il traguardo. Il locale si presenta come un secret diner, nascosto tra le vie del quartiere, offrendo un’esperienza esclusiva ai clienti. La location è stata scelta con cura, senza indicazioni esterne, mantenendo l’atmosfera riservata e intima.

Jacques Marie Mage, a Milano, ci è arrivato nel 2024 per celebrare i primi 10 anni di attività. Brand californiano specializzato in occhiali da sole e da vista di lusso decisamente fuori dal comune, li ha creati nel 2014 Jérôme Jacques Marie Mage, francese trapiantato negli Stati Uniti negli anni novanta venerato come un guru del lifestyle d'elezione contemporanea. Gli occhiali che portano la firma JMM sono pezzi quasi unici perché realizzati a mano e con l'impiego di tecniche produttive all’avanguardia in Italia e in Giappone. Questo basta a farsi un'idea della specificità e della cura maniacale con cui il progetto elitario è amato e apprezzato in tutto il mondo dal gotha del buon gusto, showbiz incluso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacques Marie Mage a Milano apre Geronimo Bar, un secret diner nascosto nel cuore del Quadrilatero

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