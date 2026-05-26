A Milano il primo Archivio di Stato con ristorante bar e coworking | come cambia Palazzo del Senato

A Milano, il Palazzo del Senato, tradizionalmente sede di un archivio di Stato, ha aperto un nuovo spazio che include un ristorante, un bar e un'area coworking. Ora è accessibile anche al pubblico generale, offrendo la possibilità di consumare pasti o lavorare tra documenti storici della città. La trasformazione mira a rendere l'edificio un luogo più aperto e frequentato da vari utenti, non solo studiosi e ricercatori.

Non più solo un luogo per studiosi e ricercatori, ma uno spazio dinamico aperto a tutti i cittadini, dove si potrà prendere un caffè, cenare o lavorare al computer tra i documenti storici della città. Sono stati inaugurati oggi a Milano i cortili riqualificati di Palazzo del Senato, sede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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