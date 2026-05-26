La Milano Football Cup è arrivata alla resa dei conti. E come l’anno scorso, sarà l’Arena Civica di Milano il teatro della finale della “Champions League delle scuole”. Il torneo di calcio per scuole superiori nato dalla mente di Ludovico Lombardo nel 2022 e partito con 6 istituti, oggi è arrivato alla quinta edizione e di scuole partecipanti ne ha viste 40. Un segnale di come il progetto si sia integrato perfettamente nel tessuto sociale della città, tanto da espandersi a livello nazionale: l'Italian Football Cup, diventata un Asd (Associazione Sportiva Dilettantistica), controlla i tornei scolastici anche di città come Verona, Como, Torino, Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Football Cup, è tutto pronto per la finale: Cremona e Cardano si sfidano all'Arena Civica

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