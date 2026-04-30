Primavera Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori L’Atalanta trionfa in Coppa Italia Juve stesa

L’Atalanta si è aggiudicata la Coppa Italia Primavera 2026, vincendo la finale contro la Juventus ai rigori 5-2 dopo il pareggio. La partita si è disputata all’Arena Civica di Milano, con la squadra bergamasca che ha conquistato il trofeo dopo ventitré anni. La finale si è conclusa con la vittoria ai rigori, lasciando i tifosi presenti soddisfatti per il risultato.

È dell’ Atalanta la Coppa Italia Primavera 2026. La Dea torna a vincere il trofeo giovanile dopo ventitré anni battendo la Juventus, all’Arena Civica di Milano, ai calci di rigore per 5-2. Finale da batticuore per i nerazzurri che rimontano al quarto minuto di recupero il gol di svantaggio, segnato dal difensore bianconero Nicolò Rizzo dopo 26 minuti, con un’incornata del 18enne bresciano, di origine nigeriana, Isaac Collins Isoa. Gol all’ultimo secondo che di fatto ha deciso anche la lotteria dei rigori. I giovani juventini, demoralizzati dall’aver sprecato il successo al fotofinish, sono arrivati sul dischetto con le gambe molli, fallendo le prime due esecuzioni con Verde e Lopez, complici le parate del 18enne portiere bresciano Alessandro Anelli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primavera, Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori. L’Atalanta trionfa in Coppa Italia, Juve stesa Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli Atalanta Juve Primavera 5-2 dcr: bianconeri sconfitti ai rigori, doccia fredda tremenda. La Dea vince la Coppa Italiadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli; Finale Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus LIVE sotto gli occhi di Spalletti e Comolli; Juventus, Spalletti e Comolli insieme alla Finale di Coppa Italia Primavera: presenti anche Modesto e Pessotto; Primavera, Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori. L’Atalanta trionfa in Coppa Italia, Juve stesa. Primavera, Spalletti all’Arena Civica per la finale decisa ai rigori. L’Atalanta trionfa in Coppa Italia, Juve stesaÈ dell’Atalanta la Coppa Italia Primavera 2026. La Dea torna a vincere il trofeo giovanile dopo ventitré anni battendo ... ilgiorno.it L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e ComolliL’Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All’Arena Civica di Milano la squadra di Zanchi si fa preferire dagli undici metri e riporta a Bergamo un trofeo che mancava ... fanpage.it Coppa Italia Primavera: trionfo Atalanta! Juve sconfitta ai rigori nella finale all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Anelli saracinesca. L’Atalanta Primavera vince la Coppa Italia e scrive la storia! Anelli para tutto, è trionfo ai rigori. I nerazzurri battono la Juventu - facebook.com facebook All'Arena Civica di Milano, di fronte all'intera dirigenza e ai vertici della Serie A, l'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera. Vittoria pazzesca per i ragazzi di Giovanni Bosi, che sono stati sotto fino al 90+4' ma pareggiano col colpo di testa Isaac Isoa dopo una lu x.com