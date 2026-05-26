A Milano, le case che si trovano vicino a piste ciclabili e sono facilmente raggiungibili in bici sono particolarmente richieste. La città offre zone ben collegate con percorsi ciclabili, rendendo queste abitazioni più appetibili per chi preferisce muoversi in bicicletta. I prezzi di mercato per queste case variano in base alla posizione, con alcune aree più costose rispetto ad altre. La domanda di immobili accessibili in bici si concentra soprattutto in zone con infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.

Milano, 26 maggio 2026 – Una casa a misura di ciclist a, comoda da raggiungere pedalando e ben collegata con piste ciclabili, a Milano ha un importante valore aggiunto. Il record di Milano. Milano, infatti, è la città in cui gli italiani pedalano di più, secondo quanto rilevato da Immobiliare.it, che in occasione della Giornata mondiale della bicicletta del prossimo 3 giugno ha indagato quali siano le zone in cui gli utenti selezionano maggiormente l’opzione “distanza in bici da un punto sulla mappa” come criterio di ricerca. Quanto “pesa” la scelta della bici. In base a quanto emerso, ben il 25,6% di tutte le ricerche di questa tipologia si concentra nel capoluogo meneghino, dove negli ultimi anni sono stati fatti diversi interventi urbanistici per rendere gran parte del territorio cittadino a misura di bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, caccia una casa a “misura di bici”: prezzi e zone preferite

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