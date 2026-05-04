Comprare casa a Firenze | prezzi in crescita del 2,4% nel 2025 Le zone più richieste

Nel secondo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Firenze registra un aumento dei prezzi degli immobili del 2,4 per cento rispetto all'inizio dell'anno. Le aree più richieste della città sono in gran parte quelle centrali e limitrofe, con una domanda che si mantiene stabile. I dati indicano che il settore immobiliare locale si sta muovendo in modo positivo, con un incremento delle transazioni e una crescita dei valori medi delle case.

Il mercato immobiliare di Firenze continua a mostrare segnali di crescita nella seconda parte del 2025. Secondo le analisi dell’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 2,4% rispetto al primo semestre dello stesso anno, confermando una tendenza positiva che coinvolge diverse aree della città. La crescita non è uniforme in tutte le zone: mentre le aree centrali risultano sostanzialmente stabili, alcune periferie e quartieri in trasformazione registrano incrementi più marcati. Il mercato appare sostenuto soprattutto dalla domanda degli investitori, italiani e stranieri, e da una forte componente legata alle locazioni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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