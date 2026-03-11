I residenti di Ferrara si trovano a fronteggiare un aumento dei prezzi che riguarda carburanti e generi alimentari, portando molti a ridurre l’uso dell’auto e a cercare offerte più convenienti. La crescente preoccupazione si rispecchia nel commento di chi preferisce muoversi in bici o con i mezzi pubblici, mentre la spesa quotidiana diventa sempre più una caccia alle promozioni. La situazione si fa sentire tra la popolazione.

"Il rincaro del costo carburante? Usiamo meno l’auto. Sulla spesa guardiamo le promozioni". I ferraresi sempre più attenti e spazientiti per l’aumento dei prezzi e del caro vita. E se non bastasse, da ultimo, dopo mesi di prezzi calmierati, ecco il rialzo dei costi del carburante per la guerra in Medio Oriente. Tutti concordi sulle difficoltà quotidiane a fare la spesa, con famiglie che si ‘difendono’ con inevitabili scelte, quindi, caccia alle occasioni e ai prezzi più convenienti. Tra le stazioni di servizio o fuori dal supermercato, la parola d’ordine è "attenzione ai prezzi". Maxim Sisiam ha da poco finito di fare il pieno alla propria auto e non ha dubbi: "Un aumento che ci condiziona molto, nell’ultima settimana c’è stata una crescita continua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prezzi alle stelle, è allarme. Carburanti e alimentari. Ferraresi in coro: "Bici o bus. Poi a caccia delle offerte"

