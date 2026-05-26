Numerosi treni tra Milano e Bologna hanno registrato ritardi e rallentamenti nel pomeriggio. Decine di migliaia di passeggeri hanno dovuto affrontare disagi a causa di problemi lungo la linea ad alta velocità. La circolazione ferroviaria è stata parzialmente rallentata, con alcune corse cancellate o posticipate senza specificare le cause. La situazione ha creato disagi per chi viaggiava tra le due città, senza indicazioni precise sui motivi dei ritardi.

Un pomeriggio di passione per decine di migliaia di viaggiatori sulla dorsale ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Bologna. Tutto è cominciato quando, nei pressi della linea ferroviaria a Reggio Emilia, è stata avvistata una persona con problemi psichici che camminava sui binari. Il traffico è stato immediatamente interrotto per consentirne l'allontanamento in sicurezza, scongiurando così conseguenze potenzialmente tragiche. Il protocollo di sicurezza è scattato puntuale: la presenza di soggetti non autorizzati lungo i binari impone per regolamento l'arresto immediato di tutti i convogli in transito, senza eccezioni. Il primo avvistamento risale alle 13. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Bologna: ritardi e rallentamenti per persone sui binari

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