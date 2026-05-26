Ritardi fino a due ore si sono verificati sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna, con persone che sono rimaste sui binari. La circolazione è rallentata nei pressi di Reggio Emilia, causando pesanti disagi ai passeggeri. La situazione ha coinvolto diversi treni, con problemi di traffico e ritardi prolungati. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’incidente o sulle misure adottate per risolvere la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Circolazione rallentata nei pressi di Reggio Emilia. Pesanti disagi nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna, dove la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti a causa della presenza di persone non autorizzate vicino ai binari all’altezza di Reggio Emilia. A comunicarlo è stata Trenitalia attraverso i propri canali ufficiali, segnalando ripercussioni importanti sul traffico ferroviario lungo una delle tratte più trafficate del Paese. Treni deviati sulla linea convenzionale. Secondo quanto riferito dalla compagnia ferroviaria, alcuni convogli Alta Velocità sono stati instradati sulla linea tradizionale per consentire la gestione dell’emergenza e limitare ulteriori criticità alla circolazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alta Velocità Milano-Bologna nel caos: ritardi fino a due ore per persone sui binari

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