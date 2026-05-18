Nell'ultima settimana di presunta permanenza al club, l'allenatore ha evitato più volte i commenti sulla sua posizione futura, scappando dai giornalisti che gli chiedevano chiarimenti. Nel frattempo, il club ha già deciso di affidare la panchina a un altro tecnico, senza ancora annunciare ufficialmente il cambio. Guardiola, noto per la sua capacità di mantenere il riserbo, ha preferito non confermare né smentire le voci che circolano. La situazione resta in sospeso in attesa di sviluppi ufficiali.

Pep Guardiola ha sviluppato una dote straordinaria: dribblare le domande sul suo futuro meglio di quanto i suoi giocatori facciano in campo. Sabato, dopo aver alzato l’Fa Cup contro il Chelsea, alla tv inglese che gli chiedeva rassicurazioni sulla permanenza ha risposto con un laconico “Rumors?”, regalando un sorriso di circostanza e fuggendo via. Stesso copione in conferenza stampa il giorno prima: “Ho un altro anno di contratto”. Fine delle trasmissioni. Guardiola, sarà addio?. Eppure, oltremanica sono convinti che il sipario stia per calare. Secondo The Athletic, negli uffici del Manchester City c’è la concreta sensazione che questa sia l’ultima settimana del decennio dorato del catalano in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È l’ultima settimana di Guardiola al City? Fugge dai cronisti, ma il club ha già pronto Maresca

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