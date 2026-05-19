Maresca si era già accordato con il Manchester City quando lasciò il Chelsea?

Da ilnapolista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto si apprende, Enzo Maresca aveva già un accordo con il Manchester City prima di lasciare il Chelsea. La notizia, finora mantenuta riservata, riguarda un’intesa che avrebbe preceduto il suo passaggio al club londinese. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato questa informazione, che resta al momento non ufficiale. La questione è oggetto di attenzione, anche a causa di alcuni problemi legali ancora in corso.

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L’idea, per ora sottaciuta per evidenti problemi legali, è che Enzo Maresca avesse trovato già una cornice d’accordo con il Manchester City quando lasciò il Chelsea. Almeno, questa è l’accusa che il Chelsea muoverebbe al tecnico italiano, ora che praticamente tutti lo danno prossimo allenatore del City dopo la partenza di Guardiola. Telegraph e Times scrivono che il Chelsea ha tutta l’intenzione di chiedere un risarcimento danni. Il Times per esempio ricorda che “all’inizio di questa stagione, il tecnico italiano ha incontrato il City tramite intermediari e inizialmente ha utilizzato l’occasione per tentare di avviare trattative per un nuovo contratto con il Chelsea, di cui era ancora l’allenatore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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