Milan Tare lascia la sede molto emozionato | maglia rossonera in mano | PM

L'ex direttore sportivo del Milan è stato visto uscire dalla sede della società con una maglia rossonera in mano. L'incontro è stato documentato da un inviato di Pianeta Milan. Tare si è mostrato visibilmente emozionato durante l'uscita. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle circostanze dell'evento o ai motivi della visita.

L'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha intercettato fuori da Casa Milan l'ex DS rossonero Igli Tare. Ecco il video L'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi ha intercettato fuori da Casa Milan l'ex DS rossonero Igli Tare. Il dirigente, esonerato ieri sera insieme ad Allegri, Furlani e Moncada, ha lasciato la sede rossonera per l'ultima volta ed è sembrato decisamente emozionato. Tare ha lasciato Casa Milan con una maglia del Milan incorniciata. Ecco il video . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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