Tare verso l’addio al Milan parte la rivoluzione in casa rossonera | CM

Igli Tare potrebbe lasciare il Milan nella giornata di oggi, dopo che il club non si è qualificato per la prossima Champions League. La decisione arriva in seguito a questa mancata qualificazione e segna una possibile rivoluzione nella gestione del club. Tare, dirigente albanese, è associato a questa possibile separazione, che potrebbe portare a cambiamenti nella struttura dirigenziale del team. Finora non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla sua partenza o sui piani futuri.

Igli Tare va verso l’addio in casa Milan con il dirigente albanese che, nella giornata di oggi, potrebbe salutare il club rossonero dopo il fallimento della mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tare e Allegri verso l’addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Igli Tare dovrebbe dire addio al Milan in seguito alle riunioni che si terranno in giornata per decidere il futuro della squadra rossonera. Una decisione che dovrebbe dare il via alla rivoluzione in casa rossonera con il Milan pronto a salutare anche Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada. Nuovi cambiamenti quindi in casa rossonera con Gerry Cardinale pronto a dare vita a un nuovo progetto dal punto di vista tecnico e societario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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INCREDIBILE !! TARE VERSO LADDIO MILAN SAREBBE UNA FOLLIA !!

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[Nasato] Secondo La Gazzetta dello Sport, le partenze di Furlani, Moncada e Tare dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore. reddit

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