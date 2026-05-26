Milan rissa tra Allegri e Ibrahimovic al ristorante | come è crollato tutto

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rissa tra l’allenatore e il giocatore del Milan è avvenuta in un ristorante di Milano. L’episodio si è verificato in pubblico, coinvolgendo direttamente le due figure. La discussione si è trasformata in una colluttazione, portando al crollo di rapporti e contribuendo alla fine della stagione per la squadra. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e ha avuto ripercussioni sulla gestione e l’ambiente del club.

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Forse il disastroso finale di stagione del Milan nasce in un luogo e in un momento preciso: un ristorante di Milano, teatro di una clamorosa rissa in pubblico tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. A riportarlo è Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera. Il tutto "alla presenza di Furlani e di Tare che aveva dovuto separare tecnico e lo svedese fisicamente". Il momento di massimo attrito tra il mister livornese e lo svedese sarebbe avvenuto dopo Lazio-Milan 1-0, la partita che di fatto lo scorso 15 marzo ha sancito la fine del sogno scudetto. Qualcosa però si è rotto, non solo sportivamente, nello spogliatoio e nel club. A farne le spese oggi sono Allegri, Tare, Furlani e Moncada, tutti cacciati dal patron Cardinale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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