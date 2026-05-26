Una rissa tra l’allenatore e il giocatore del Milan è avvenuta in un ristorante di Milano. L’episodio si è verificato in pubblico, coinvolgendo direttamente le due figure. La discussione si è trasformata in una colluttazione, portando al crollo di rapporti e contribuendo alla fine della stagione per la squadra. L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e ha avuto ripercussioni sulla gestione e l’ambiente del club.

Forse il disastroso finale di stagione del Milan nasce in un luogo e in un momento preciso: un ristorante di Milano, teatro di una clamorosa rissa in pubblico tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. A riportarlo è Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera. Il tutto "alla presenza di Furlani e di Tare che aveva dovuto separare tecnico e lo svedese fisicamente". Il momento di massimo attrito tra il mister livornese e lo svedese sarebbe avvenuto dopo Lazio-Milan 1-0, la partita che di fatto lo scorso 15 marzo ha sancito la fine del sogno scudetto. Qualcosa però si è rotto, non solo sportivamente, nello spogliatoio e nel club. A farne le spese oggi sono Allegri, Tare, Furlani e Moncada, tutti cacciati dal patron Cardinale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, "rissa tra Allegri e Ibrahimovic al ristorante": come è crollato tutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terremoto in casa Milan, spunta il retroscena sulla rissa sfiorata tra Allegri e Ibrahimovic: separati a forza in un ristoranteNel ristorante di Milano, si è verificato un alterco tra l'allenatore del Milan e un calciatore.

Milan, Pedullà: “Cardinale vuole cambiare tutto? Parta da sé stesso e Ibrahimovi?”. Intanto Allegri …Il Milan sta considerando l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, con una buonuscita di circa 5 milioni di euro prevista nel bilancio.

Temi più discussi: Milan: Allegri 'prima di Genova eravamo morti, la Champions sposta l'opinione'; Roma-Lazio, rissa tra Wesley e Rovella: espulsi entrambi, cosa è successo all'Olimpico; Corriere della Sera - Allegri medita l'addio al Milan, è rottura con Ibrahimovic: Alterco durissimo per la scelta del terzo portiere; Massimo Cacciari umilia il Milan e Allegri: Che schifo. Ma ho vinto 5 cene | Libero Quotidiano.it.

Milan, il retroscena assurdo: rissa Ibra-Allegri, l’intervento di TareClima infuocato in casa Milan, lite e rissa tra Allegri ed Ibrahimovic, l'intervento di Igli Tare a separare i due, il retroscena ... calciomercatoweb.it

La narrativa che Allegri abbia fatto un miracolo al Milan è ridicola. reddit

Lo dice sempre Allegri: conta chi vince. E allora si assume la responsabilità. Il Milan non è un circo: il discorso di AdaniRoma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenda 2030 per la sclerosi multipla e le patologie correlate vuole essere una pietra miliare che cambia la realtà di queste malattie per le persone e per le loro ... ilfattoquotidiano.it