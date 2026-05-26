Milan | ricostruire la struttura dirigenziale

Il Milan sta cercando nuovi dirigenti all’estero dopo il fallimento in Champions League e una riorganizzazione interna. La società sta valutando profili internazionali per rafforzare la gestione sportiva e manageriale, con l’obiettivo di rilanciare il progetto del club. La ricerca si concentra su figure provenienti dall’Inghilterra, in vista di una ricostruzione della struttura dirigenziale.

Il Milan guarda all’Inghilterra per ricostruire la propria struttura dirigenziale. Dopo la rivoluzione interna seguita al fallimento della qualificazione in Champions League, il club rossonero sta valutando profili internazionali per rilanciare il progetto sportivo e manageriale. Nelle ultime ore hanno preso quota soprattutto i nomi di Ian Ayre e Lee Congerton, due dirigenti con esperienze importanti nel calcio britannico e internazionale. L’idea nasce anche dalla crescente centralità di Zlatan Ibrahimovic all’interno del nuovo assetto rossonero. Lo svedese, rimasto figura di riferimento dopo i recenti cambiamenti societari, starebbe partecipando direttamente alla scelta dei prossimi uomini chiave del club insieme a Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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AC Milan IN CHAOS Entire Sporting Structure Sacked After UCL Failure

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