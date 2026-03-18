In Emilia Romagna, a Castel Bolognese, provincia di Ravenna, si trova Casa Novella, una struttura aperta da trent’anni. La struttura accoglie principalmente donne e minori in situazioni di vulnerabilità. Recentemente, una giovane donna vittima di ripetuti abusi ha trovato in quella sede il supporto necessario per ricostruire la sua vita. La struttura si trova immersa nella campagna romagnola e si dedica all’assistenza di persone in difficoltà.

I mmersa nella campagna romagnola, precisamente a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, da 30 anni, sorge Casa Novella, una struttura che accoglie soprattutto donne e minori, in condizioni di fragilità. Dal piccolo appartamento, dove i fondatori Novella e Giuliano Scardovi iniziarono a ospitare le persone che per diversi motivi bussavano alla loro porta, oggi, Casa Novella ha più sedi sul territorio faentino, in cui accoglie e sostiene circa 150 persone. 8 marzo e violenza economica: il prezzo della libertà X Leggi anche › Una casa per chi ha perso la rotta: Achille Lauro si occupa delle fragilità dei ragazzi Il potere dell’attivazione sociale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella struttura di accoglienza per donne e minori in condizioni di fragilità, in Emilia Romagna, questa giovane donna, vittima di ripetuti abusi, ha trovato il sostegno per ricostruire la sua esistenza

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