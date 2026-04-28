Dopo alcuni giorni di silenzio sui social, l’attaccante del Milan ha deciso di intervenire per commentare l’ultima partita tra PSG e Bayern Monaco. Dal suo profilo, ha scritto un breve messaggio in cui si limita a definire lo spettacolo offerto come “il calcio vero”. La sua opinione arriva in un momento di grande attenzione intorno alle sfide tra le big europee, senza ulteriori dettagli o analisi.

È finita da pochi minuti la semifinale d'andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco con il risultato di 5-4 in favore dei padroni di casa. Senza molti dubbi, si tratta di una delle migliori partite dell'anno, se non anche della storia della 'Coppa dalle grandi orecchie'. Al 'Parco dei Principi' le due squadre hanno offerto uno spettacolo meraviglioso per qualsiasi appassionato di calcio. Totalmente il contrario dell'ultimo Milan-Juventus, finito 0-0 con pochissime emozioni. Anche uno dei "protagonisti" del match (o almeno sarebbe dovuto esserlo alla vigilia) ha commentato sui social la gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao rompe il silenzio social commentando PSG-Bayern: “Il calcio vero”

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Due mondi. Due velocità. In Italia, troppo spesso e volentieri, partite come Milan-Juve finiscono 0-0. Bloccate. Studiate. Senza rischi. Poi guardi PSG-Bayern Monaco: 5-4. E capisci subito la differenza. Lì è calcio in verticale, ritmo altissimo, uno contro uno conti - facebook.com facebook

Da Milan-Juve a PSG-Bayern: le riflessioni del Direttore @EmanueleCorazzi dopo una semifinale di Champions League che è già entrata nella storia #cronachedispogliatoio x.com