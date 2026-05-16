Cardinale una rivoluzione obbligata La Champions non salverà il Milan

Dopo anni di discorsi e promesse, il Milan si trova ora di fronte a una svolta necessaria per il futuro. La partecipazione alla Champions League, spesso considerata un obiettivo prioritario, non sembra più essere sufficiente a risolvere le criticità finanziarie e sportive della società. La squadra ha attraversato momenti difficili, e le strategie adottate finora non hanno portato ai risultati sperati. Ora si apre una fase di cambiamenti obbligati per cercare di risollevarsi.

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Dopo anni di chiacchiere spazzate via dal vento, proclami, grandi plusvalenze per le casse di RedBird (circa 200 milioni di euro nelle ultime tre stagioni), soldi spesi malissimo per giocatori non all’altezza della maglia rossonera e scelte sbagliate nella composizione del management, adesso Gerry Cardinale, dopo le prime ammissioni di colpa, non potrà più scherzare col fuoco. Soprattutto dovrà evitare pericolosi slogan del tipo "Ho sempre vinto", considerato che da azionista di maggioranza del Milan in bacheca ha messo in bacheca una Coppa di Francia col Tolosa e una Supercoppa con i rossoneri. Davvero poco. E infatti a seguito dello... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cardinale, una rivoluzione obbligata. La Champions non salverà il Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, via alla rivoluzione in attacco: se ne salverà soltanto unoSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ci sarà una vera e propria rivoluzione di calciomercato, in casa Milan, nel reparto offensivo. Leggi anche: Milan, Cardinale tuona: tutti sotto esame e possibile rivoluzione Cardinale, una rivoluzione obbligata. La Champions non salverà il MilanDopo anni di chiacchiere spazzate via dal vento, proclami, grandi plusvalenze per le casse di RedBird (circa 200 milioni di euro nelle ultime tre stagioni), soldi spesi malissimo per giocatori non all ... sport.quotidiano.net Addio Furlani, la scelta è presa: Cardinale cambia tuttoLe ultimissime notizie relative al futuro del Milan. Il Diavolo rischia di vivere l'ennesima rivoluzione in estate: il punto della situazione ... milanlive.it