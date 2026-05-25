Il club sta valutando la candidatura di un nuovo direttore sportivo dopo aver esonerato il precedente. Un rappresentante ha confermato che ci sono attualmente dei contatti in corso con un professionista del settore. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali, né tempi per l’annuncio. La decisione potrebbe influenzare le prossime operazioni di mercato e la strategia sportiva della squadra.

Il fallimento dell'obiettivo Champions League ha portato Gerry Cardinale a prendere decisioni definitive. Il proprietario del Milan ha annunciato il licenziamento con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Un vuoto di potere che non potrà durare a lungo: già nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati i volti del nuovo progetto tecnico, che sicuramente ripartirà da Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli (chiamati a comporre il nuovo organigramma). Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, uno dei nomi caldi per subetrare a Tare nel ruolo di direttore sportivo sarebbe Fabio Paratici, già vicino al Milan la scorsa estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Paratici nuovo DS? Romano conferma: “Contatti in corso”. Ecco cosa potrebbe succedere

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