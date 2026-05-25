Secondo quanto riferito da Di Marzio, Zlatan Ibrahimovic continuerà a essere una figura centrale nel nuovo Milan. Sul fronte delle trattative, ci sono contatti in corso con l’allenatore Andoni Iraola. Inoltre, si parla di un interesse per Viktor Bezhani, considerato una possibile sorpresa per la rosa. La società rossonera sta lavorando per definire i dettagli legati a queste operazioni, senza fornire comunicazioni ufficiali.

In Casa Milan è in corso una vera e propria rivoluzione. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato all'esonero di quattro figure principali: l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una scelta forte di Gerry Cardinale, che ha affidato le chiavi del nuovo progetto tecnico a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, rispettivamente chiamati a scegliere il nuovo DS e il nuovo AD. In merito al caos che avvolge il Milan si è espressoe anch il noto giornalista Gianluca Di Marzio.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Ibrahimovic sarà una figura centrale nel nuovo Milan”, poi la bomba su Iraola e Bezhani

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[DiMarzio] Tare non sarà più il direttore sportivo, quindi dovremo vedere se GF rimane e chi sarà alla fine responsabile. Ci sono diverse fazioni interne, anche le mura ormai lo sanno e sarà necessario capire quale direzione e strategia seguirà il club. : r/ACMil reddit

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