Massimiliano Allegri sta considerando un cambiamento di percorso professionale, valutando l’eventualità di lasciare il Milan per accettare un incarico nella nazionale. La sua posizione si fa più fragile dopo recenti tensioni con alcuni giocatori, tra cui Ibrahimovic, che hanno coinvolto anche Cassano. La situazione tra i protagonisti ha avuto ripercussioni sul rapporto tra allenatore e squadra, alimentando le ipotesi di un suo possibile addio.

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© Calcionews24.com - Allegri si è stufato, ora valuta l’addio al Milan per la Nazionale! La rottura con Ibrahimovic anche per “colpa” di Cassano

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