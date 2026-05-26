Milan nei giorni scorsi nuovi contatti con Paratici | CM

Nei giorni scorsi sono stati avviati nuovi contatti tra il Milan e l'ex dirigente, che si è recentemente unito alla Fiorentina con un contratto di cinque anni. La trattativa riguarda un possibile ritorno o collaborazione, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La separazione dall’attuale club è stata comunicata, e le parti stanno valutando le prossime mosse. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le squadre.

Il dirigente piacentino si è legato da poco alla Fiorentina con un contratto quinquennale. Interesse dei rossoneri per il francese Boullier del Nizza Non solo allenatore, amministratore delegato e capo scout: il Milan è a caccia anche di un nuovo Direttore sportivo, visto che la rivoluzione societaria attuata da Cardinale si è portato via anche la testa di Igli Tare. Tanti, fin troppi (a conferma che il caos regna ancora in casa rossonera) i nomi che circolano, la sensazione è che sarà uno straniero. Come appreso da Calciomercato.it, però, nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti con Fabio Paratici. Un mezzo tentativo per colui il... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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