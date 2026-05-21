Giornata dei musei | successo a Foggia Nei giorni scorsi

A Foggia si è svolta con grande partecipazione la Giornata Internazionale dei Musei, attirando numerosi visitatori e studenti. Durante l’evento, la comunità scolastica e universitaria ha preso parte a una lezione sulla “Ocean Literacy” organizzata dall’UNESCO. Molti ragazzi hanno visitato i musei locali, contribuendo al successo dell’iniziativa. La giornata ha visto un afflusso elevato di pubblico, confermando l’interesse verso le attività culturali e educative promosse in questa occasione.

Di seguito il comunicato: Grande successo a Foggia per la Giornata Internazionale dei Musei, con la partecipazione di tantissimi ragazzi e con la comunità scolastica e accademica a lezione di “Ocean Literacy” con l’UNESCO. Si è conclusa ieri, lunedì 18 maggio 2026, una straordinaria giornata dedicata alla divulgazione scientifica, svoltasi a Foggia in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. L’iniziativa, incentrata sul tema dell’Ocean Literacy (Educazione all’Oceano), rappresenta una delle tappe più significative del progetto “La città che vorrei, una bussola per la legalità e il volontariato”, promosso da Mira Aps e dall’Università di Foggia (UniFg), con il fondamentale sostegno della Fondazione Con Il Sud, e in stretta collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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